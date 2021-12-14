Семьям купили дома за счет бюджета в Костанайской области

В Камыстинском районе решили жилищный вопрос сразу для 4 семей. Одна из них многодетная, которая долгие годы ютилась в крошечной однокомнатной землянке. Деньги на покупку домов выделили из бюджета.

Валентина Табакова воспитывает четырёх детей, самому младшему недавно исполнилось 2 года. 12 лет семья ютилась в маленькой землянке, которая разваливалась практически на глазах.

«Одна комната была там. Печка и одна комната. Мы там все жили. Она была в аварийном состоянии, уже потолки, стены, всё сыпалась. Вода, правда, была в доме, но там газа, ничего же не было», — рассказала многодетная мать Валентина Табакова.

По информации акимата Камыстинского района, очередность на жильё превысила 100 заявителей, поэтому в преддверии 30-летнего юбилея Независимости Казахстана, местной властью выделено около 10 млн тенге на приобретение четырёх домов на рынке вторичного жилья. И в торжественной обстановке ключи от них, были вручены не только семье Табаковых, но и ветерану афганской войны и двум детям сиротам.

«Это забота от государства, социальная ответственность страны перед гражданами, и мы считаем, что этот вопрос наиболее волнует население сейчас, будем делать акцент в эту сторону. Мы сейчас разрабатываем проектную документацию по восстановлению пустующих многоквартирных домов для того, чтобы восстановить их, и уже более ускоренными темпами удовлетворять данную очередь», — отметил аким Камыстинского района Газиз Бекмухамедов.

А в рамках благотворительной акции «Ел тірегі – Елбасы» помощь была оказана семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«По районам, всего 13 коробок нам распределены. Все 13 коробок получат многодетные и малообеспеченные семьи, которые получают адресную социальную помощь», — рассказала руководитель отдела занятости Айымкуль Макаева.

В таких коробках — все самое необходимое: крупы, мука, сахар, масло подсолнечное, макаронные изделия, чай, консервы, конфеты детям и многое другое. Как говорит Валентина Табакова, это обеспечит семью продовольствием не на один месяц, да и праздничный дастархан в честь юбилея Независимости будет изобильнее.

«Вот этот дом, хоть дети довольны, у них теперь свои комнаты у детей. Они же разнополые у меня — дочка и 3 сына. Плюс то, что, газ, не надо печку топить, вода горячая, ванну вот установили, дети сами моются, все довольны. А там никаких условий, ничего не было. Даже вот на улице есть сарай, как говорится, сарая, ничего не было. Можно скотину развести. Намного лучше. Тепло дома», — делится радостью многодетная мать Валентина Табакова.

Идей, как будут обустраиваться на новом месте, у семьи много. Заявка на получение новой квартиры ими была подана в прошлом году, а уже в октябре этого они переехали. В канун дня Независимости, семье официально оформили государственную аренду, а в собственность дом перейдет к ним через 10 лет.

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