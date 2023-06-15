Семьям всех 15 погибших при пожаре вручили ключи от квартир

Семьям 15 погибших при пожаре в Абайской области (в том числе тракториста Сергея Архипова) вручили ключи от квартир в микрорайоне Карагайлы в Семее, сообщает пресс-служба акима региона, передает informburo.kz

Аким области Нурлан Уранхаев передал ключи от двух- и трёхкомнатных квартир семьям погибших Саята Нуржигитова и Амангельды Дуйсембаева.

«Проводимая работа по поддержке семей пострадавших в пожаре находится под нашим постоянным контролем. Новые квартиры, которые мы сегодня передаем, полностью оборудованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Мы продолжим предоставлять дополнительную помощь», – подчеркнул Уранхаев.

Аким области вручил ключи от квартир / Фото с сайта акимата Абайской области

Как ранее объявили в правительстве, каждая семья погибших при пожаре в Абайской области получит выплату в размере 7 млн тенге, дополнительно каждому ребёнку выплатят 2 млн тенге. В помощь включаются пособие по потере кормильца, единовременная социальная выплата, а также предоставление обустроенного жилья. Кроме того, проводится анализ кредитной нагрузки умерших и их семей для возможного списания кредитов.