Вечером 11 ноября в садоводческом обществе «Энергетик» канализационные стоки подтопили частные домовладения. Житель общества Женис Купеев сообщил, что ему пришлось вскрывать пол и сушить погреб. По его словам, это уже второй эпизод за год: ранее дом затапливало во время паводка, теперь — канализационными водами.

«У меня прямо вода из-под пола идёт, из отдушины. Утеплители вырвало… Дома воняет, невозможно», — говорит пострадавший.

Как рассказал Купеев, в момент происшествия дома находились его супруга и пятеро детей. Семью эвакуировали в общежитие на проспекте Кобланды батыра, где им предоставили две комнаты. По словам хозяина, после подтопления просел фундамент, по стене пошла глубокая трещина. От воды пострадали и другие участки садоводческого общества.

В ГКП «Костанай Су» подтвердили: 11 ноября в 19:38 на территории главной канализационной насосной станции произошёл порыв на средней нитке напорного коллектора. Для локализации аварии оперативные бригады перекрыли задвижки на основных узлах, открыли аварийный сброс для снижения давления и задействовали дренажные насосы. К около 21:00 поступление сточных вод из места порыва было остановлено, подтопление локализовано, воду перекачали в аварийный резервуар и приступили к очистке территории.

Утром 12 ноября на место прибыла межведомственная комиссия.

Виталий Панаетов, главный инженер ГКП «Костанай Су»:

«Проходит комиссионный обход подтопленных участков и разъяснения собственникам, как и каким образом будет предоставлена компенсация — в части возмещения затрат».

В компании уточнили, что угроза для населения и функционирования системы водоотведения была снята почти сразу после локализации порыва.

Комиссия продолжает фиксировать последствия и оценивать ущерб на участках «Энергетика». Жителям рекомендуют документировать повреждения — фото, видео, описи имущества и передавать материалы представителям комиссии и коммунальных служб для последующего решения вопроса о компенсациях.

