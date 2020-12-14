Семью сняли с рейса из-за отказавшегося надеть маску ребенка

В США семью сняли с рейса из-за двухлетней девочки, которая отказалась надеть маску, передает Tengrinews.kz со ссылкой на британское издание The Sun.

Инцидент произошел в аэропорту Денвера, семья из трех человек планировала вылететь рейсом авиакомпании United Airlines. Элиза Орбан поделилась у себя на странице в Instagram, что в самолете они с мужем попытались надеть маску на свою двухлетнюю дочь, однако у них это не получилось, так как девочка сопротивлялась.

Спустя время к родителям подошла стюардесса и приказала покинуть воздушное судно. По словам Орбан, ее муж попытался объяснить сотруднице ситуацию, однако та не изменила свое решение. Также, по словам женщины, авиакомпания даже не стала доставать их багаж, в котором находилось детское автокресло, а также внесла семью в свой черный список.

В Instagram Орбан отметила, что после снятия с рейса ощущала «замешательство, неверие, отвращение и унижение».

При этом United Airlines сообщила The Sun, что наивысшим приоритетом авиакомпании являются здоровье и безопасность ее сотрудников и клиентов, а ношение маски является обязательным для всех пассажиров возрастом от двух лет и выше. Также авиаперевозчик указал, что связался с семьей Орбан и вернул ей билеты и багаж, проводится расследование инцидента.

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