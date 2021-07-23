Съемка Тик-Тока или суицид: полицейские расследуют дело получившей удар током девочки

Полицейские начали расследование по факту шокирующего случая возле железнодорожного вокзала, где 15-летняя школьница забралась на мост, затем на сетку, натянутую над ним, и получила мощнейший разряд тока, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

91% тела получила ожог. Говорят, что она горела в течение 1-1,5 часов, точно никто не скажет. У нее ожог головы, шеи, туловища, верхних, нижних конечностей, промежности. Абсолютно все поверхности. Что было, не помнит. Обстоятельства травмы она нам не говорит, — рассказала главный врач Центра гипербарической оксигенации им. Орынбаева Мадина Ермахабетова.

Очевидцы утверждают, что была яркая вспышка, похожая на фейерверк. Затем послышался чей-то голос. Но из-за высокого напряжения подойти и помочь не смог никто. Есть еще одна версия случившегося: пострадавшая забралась на мост, чтобы снять видео для Tik-Tok.

Нам показалось, что там лежит человек, мы все прибежали, стояли там. Было очень дымно и ужасно пахло. Дети говорят, что она ходила тут с телефоном, девочки постоянно тут ходят со смартфонами, много кто тут играет, — говорит жительница Шымкента Молдир Жумакулова.

ЧП произошло в Шымкенте 21 июля около 23:00 на мосту, под которым проходит железная дорога.

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