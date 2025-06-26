Депутаты Сената на пленарном заседании 26 июня 2025 года одобрили во втором чтении поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования.
Сенат одобрил поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг. Принятые меры направлены на повышение доступности и качества медпомощи, усиление прозрачности финансовых потоков и укрепление устойчивости системы ОСМС. Также они предусматривают расширение охвата населения страховой системой, внедрение механизмов надзора и оперативного реагирования в сфере оказания медуслуг.
Основные нововведения:
- Обеспечен доступ к медпомощи для безработных и социально уязвимых категорий (взносы оплачиваются местными акиматами);
- Вводится обязательная публикация данных о движении и использовании средств ОСМС;
- Предусмотрен возврат средств при некачественном оказании услуг;
- Установлен механизм надзора и оперативного реагирования на нарушения в сфере медуслуг;
- Введение лицензирования по трансплантации клеток, тканей, гемопоэтических стволовых клеток;
- Лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями будет обеспечиваться в рамках ГОБМП и за счёт других источников;
- Закрепляется право супругов лиц с инвалидностью I группы пенсионного возраста быть их индивидуальными помощниками;
- Уточнены понятия: «орган человека», «клетки человека», «социально значимые заболевания».
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