Депутаты Сената на пленарном заседании 26 июня 2025 года одобрили во втором чтении поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования.

Сенат одобрил поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг. Принятые меры направлены на повышение доступности и качества медпомощи, усиление прозрачности финансовых потоков и укрепление устойчивости системы ОСМС. Также они предусматривают расширение охвата населения страховой системой, внедрение механизмов надзора и оперативного реагирования в сфере оказания медуслуг.

Основные нововведения:

Обеспечен доступ к медпомощи для безработных и социально уязвимых категорий (взносы оплачиваются местными акиматами);

(взносы оплачиваются местными акиматами); Вводится обязательная публикация данных о движении и использовании средств ОСМС;

данных о движении и использовании ОСМС; Предусмотрен возврат средств при некачественном оказании услуг ;

; Установлен механизм надзора и оперативного реагирования на нарушения в сфере медуслуг;

на нарушения в сфере медуслуг; Введение лицензирования по трансплантации клеток, тканей, гемопоэтических стволовых клеток;

клеток, тканей, гемопоэтических стволовых клеток; Лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями будет обеспечиваться в рамках ГОБМП и за счёт других источников;

пациентов с будет обеспечиваться в рамках ГОБМП и за счёт других источников; Закрепляется право супругов лиц с инвалидностью I группы пенсионного возраста быть их индивидуальными помощниками ;

; Уточнены понятия: «орган человека», «клетки человека», «социально значимые заболевания».

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