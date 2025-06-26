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Одобрены поправки по вопросам ОСМС. Что изменится для казахстанцев

— Сегодня, 12:19
Изображение для новости: Одобрены поправки по вопросам ОСМС. Что изменится для казахстанцев

pixabay.com

Депутаты Сената на пленарном заседании 26 июня 2025 года одобрили во втором чтении поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования.

Сенат одобрил поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг. Принятые меры направлены на повышение доступности и качества медпомощи, усиление прозрачности финансовых потоков и укрепление устойчивости системы ОСМС. Также они предусматривают расширение охвата населения страховой системой, внедрение механизмов надзора и оперативного реагирования в сфере оказания медуслуг.

Основные нововведения:

  • Обеспечен доступ к медпомощи для безработных и социально уязвимых категорий (взносы оплачиваются местными акиматами);
  • Вводится обязательная публикация данных о движении и использовании средств ОСМС;
  • Предусмотрен возврат средств при некачественном оказании услуг;
  • Установлен механизм надзора и оперативного реагирования на нарушения в сфере медуслуг;
  • Введение лицензирования по трансплантации клеток, тканей, гемопоэтических стволовых клеток;
  • Лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями будет обеспечиваться в рамках ГОБМП и за счёт других источников;
  • Закрепляется право супругов лиц с инвалидностью I группы пенсионного возраста быть их индивидуальными помощниками;
  • Уточнены понятия: «орган человека», «клетки человека», «социально значимые заболевания».


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