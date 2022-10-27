Сенат принял закон об амнистии участников январских событий

Депутаты Сената приняли закон «Об амнистии» участников январских событий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно принятому закону часть участников январских событий будут освобождены, кому-то сократят срок заключения, а при необходимости им помогут с трудоустройством и жильем.

Как отметила сенатор Ляззат Жанылыскызы, нормами законопроекта «Об амнистии» предусматривается освобождение казахстанцев от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. С отбывших наказание за такие преступления снимается судимость. Для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков: за тяжкие — на три четвертых от назначенного судом срока, а за особо тяжкие — наполовину.

Проектом закона предусмотрена ресоциализация освобождаемых лиц — трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов. При этом не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организации массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Принятый закон разработан во исполнение поручений Главы государства, данных в Послании от 1 сентября 2022 года. В законе четко прописаны нормы об условиях порядка применения амнистии и на лицах, на кого не распространяется закон. Мы предпринимаем этот шаг как гуманизм со стороны общества», — заявил спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев.

По официальным данным, на амнистию могут рассчитывать только лица, совершившие уголовные правонарушения с 4 по 7 января, связанные с массовыми беспорядками, либо при их пресечении.

Как будет проходить амнистия: уголовные дела в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, прекращаются, осужденные по ним освобождаются от наказания, а с отбывших наказание судимость и вовсе снимается.

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