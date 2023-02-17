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Сенатор Шайдаров заявил об угрозе нацбезопасности

Фото из открытых источников

Сенатор Серик Шайдаров заявил о возникновении угрозы национальной безопасности из-за системного оттока населения в регионах, передает Tengrinews.kz.

Выступая на парламентских слушаниях, сенатор обозначил регионы с наихудшей ситуацией с миграцией населения.

Как отметил Серик Шайдаров, в период с 2010 по 2020 год рост населения за счет миграционного притока был отмечен в Актюбинской области, Астане, Алматы и Шымкенте, где уже сегодня проживает 36 процентов населения страны.

В то же время, по его словам, системный отток населения происходит в Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

«Все это в конечном итоге приводит не только к существенным социальным и экономическим диспропорциям между регионами, но и к возникновению угроз национальной безопасности ввиду слабой заселенности населенных пунктов, особенно в приграничных областях. Поэтому создание рабочих мест и развитие инженерной инфраструктуры в регионах должны стать приоритетной задачей для центральной и местных властей на ближайшее время», — заключил депутат.

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