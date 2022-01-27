Отменить необходимость согласования государственных инициатив с Елбасы предложил Сенат

Сенат парламента РК вернул в мажилис поправки в некоторые конституционные законы Республики Казахстан, которые предусматривают отмену пожизненного председательства Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, передает informburo.kz

Сенат внёс в законопроект одну поправку. Сенаторы предлагают отменить необходимость согласования государственных инициатив с Елбасы. Эта норма прописана в конституционном законе «О Первом Президенте – Елбасы».

«Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности. В то же время, сенаторы во время обсуждения законопроекта внесли ещё одну поправку. Из закона «О Первом Президенте» исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с Елбасы. Таким образом, сенат концептуально одобрил изменения в законодательство и принял решение вернуть проект в мажилис с этой поправкой», – отметила сенатор Ляззат Сулеймен.

Первый блок поправок, одобренных мажилисом, направлен на законодательное закрепление нормы об обязательном учёте квоты при распределении депутатских мандатов и расширение перечня квотируемых категорий граждан. Помимо женщин и молодёжи, устанавливается квота и для лиц с инвалидностью.

Второй блок направлен на передачу полномочий председателя Ассамблеи народа Казахстана и председателя Совета Безопасности президенту РК. Так, из конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» исключается пожизненное право Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет Безопасности.

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