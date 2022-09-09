Сентябрь будет последним спокойным месяцем для тенге

Сентябрь, по всей видимости, должен стать последним относительно спокойным месяцем и для валютного рынка Казахстана, и для глобального валютного рынка, после чего волатильность, а за ней и объемы оттока капитала с развивающихся рынков резко увеличатся, вызывая существенное падение курсов валют стран с формирующимся рынком. Казахстан в их числе.

Таким мнением с медиа-порталом Caravan.kz поделился аналитик Нурбек Искаков, сообщает caravan.kz

«В период октябрь-ноябрь 2022 года кризисные процессы в мировой экономике, которые уже сейчас видны невооруженным взглядом, должны приобрести острую форму. Первый весенний удар циклического кризиса мы уже на себе испытали, его усилил геополитический кризис в Украине. Второй удар кризиса, осенний, должен быть еще сильней, с обвалом цен на нефть к $50,00-60,00 за баррель Brent, с высоковероятной эскалацией конфронтации США и Китая, а также с паническим бегством инвесторов от риска», — отметил эксперт.

Эксперт обратил внимание, что для тенге в условиях, когда монетарные и финансовые власти Казахстана решили двигаться в противоход общемировой антиинфляционной тенденции, Нацбанк РК накануне, 5 сентября, решил сохранить процентную ставку неизменной в 14,5 %, несмотря на ускорение инфляции в августе с 15,0 % до 16,1 %.

Кроме того, в июне и июле в Казахстане активно наращивался объем денежной массы, одновременный провал цен на нефть, повышение геополитических рисков и спад на фондовых площадках может превратиться в идеальный шторм.

«Если ранее в базовом сценарии снижения курса тенге к концу 2022 года мы ориентировались на повторение мартовских минимумов 510,0-520,0 тенге за доллар США и 550,0-560,0 за евро, то теперь, с учетом возросшего дифференциала монетарных и бюджетных политик Казахстана и стран с развитой экономикой, базовым сценарием становится обновление мартовских минимумов. Курс доллара США этой осенью может вырасти до 520,0-540,0 тенге, курс евро до 560,0-580,0 тенге», — предположил Искаков.

Наш спикер подчеркнул, что пока что из трех внешних негативных факторов для нацвалюты РК мы имеем только постепенно усиливающиеся распродажи рисковых активов на фондовых площадках, которые начинают давить и на индекс KASE. В остальном, по словам Искакова, ситуация относительно нейтральная, рынок нефти все еще удерживается в диапазоне $90,00-100,00 за баррель Brent, поддерживая на высоком уровне приток валютной выручки в РК. Помимо этого, Китай очень сдержанно реагирует на усиливающиеся со стороны США политические провокации на Тайване.

«Если такая конфигурация рисков сохранится в течение всего сентября, то курс тенге будет медленно дрейфовать в направлении июльских минимумов 480,0-485,0 к доллару США и 475,0-480,0 к евро. После чего в октябре падение курса нацвалюты РК начнет ускоряться», — заключил аналитик.

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