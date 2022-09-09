USD 477.46
EUR 477.27
RUB 7.87
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Сентябрь будет последним спокойным месяцем для тенге

Сентябрь будет последним спокойным месяцем для тенге

ru.sputnik.kz

Сентябрь, по всей видимости, должен стать последним относительно спокойным месяцем и для валютного рынка Казахстана, и для глобального валютного рынка, после чего волатильность, а за ней и объемы оттока капитала с развивающихся рынков резко увеличатся, вызывая существенное падение курсов валют стран с формирующимся рынком. Казахстан в их числе.

Таким мнением с медиа-порталом Caravan.kz поделился аналитик Нурбек Искаков, сообщает caravan.kz

«В период октябрь-ноябрь 2022 года кризисные процессы в мировой экономике, которые уже сейчас видны невооруженным взглядом, должны приобрести острую форму. Первый весенний удар циклического кризиса мы уже на себе испытали, его усилил геополитический кризис в Украине. Второй удар кризиса, осенний, должен быть еще сильней, с обвалом цен на нефть к $50,00-60,00 за баррель Brent, с высоковероятной эскалацией конфронтации США и Китая, а также с паническим бегством инвесторов от риска», — отметил эксперт.

Эксперт обратил внимание, что для тенге в условиях, когда монетарные и финансовые власти Казахстана решили двигаться в противоход общемировой антиинфляционной тенденции, Нацбанк РК накануне, 5 сентября, решил сохранить процентную ставку неизменной в 14,5 %, несмотря на ускорение инфляции в августе с 15,0 % до 16,1 %.

Кроме того, в июне и июле в Казахстане активно наращивался объем денежной массы, одновременный провал цен на нефть, повышение геополитических рисков и спад на фондовых площадках может превратиться в идеальный шторм.

«Если ранее в базовом сценарии снижения курса тенге к концу 2022 года мы ориентировались на повторение мартовских минимумов 510,0-520,0 тенге за доллар США и 550,0-560,0 за евро, то теперь, с учетом возросшего дифференциала монетарных и бюджетных политик Казахстана и стран с развитой экономикой, базовым сценарием становится обновление мартовских минимумов. Курс доллара США этой осенью может вырасти до 520,0-540,0 тенге, курс евро до 560,0-580,0 тенге», — предположил Искаков.

Наш спикер подчеркнул, что пока что из трех внешних негативных факторов для нацвалюты РК мы имеем только постепенно усиливающиеся распродажи рисковых активов на фондовых площадках, которые начинают давить и на индекс KASE. В остальном, по словам Искакова, ситуация относительно нейтральная, рынок нефти все еще удерживается в диапазоне $90,00-100,00 за баррель Brent, поддерживая на высоком уровне приток валютной выручки в РК. Помимо этого, Китай очень сдержанно реагирует на усиливающиеся со стороны США политические провокации на Тайване.

«Если такая конфигурация рисков сохранится в течение всего сентября, то курс тенге будет медленно дрейфовать в направлении июльских минимумов 480,0-485,0 к доллару США и 475,0-480,0 к евро. После чего в октябре падение курса нацвалюты РК начнет ускоряться», — заключил аналитик.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Умерла Королева Великобритании Елизавета II
Следующая новость

Душевой трап – особенности выбора