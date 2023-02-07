SEO продвижения стратегия 2023

над усовершенствованием своих механик: более 20 новинок! Само собой, это сильно сказалось на ранжировании сайтов. Чтобы не уступать конкурентам в 2023-м году, необходимо учитывать эти обновления в своей стратегии seo продвижения в Казахстане.

Эффективность оптимизации seo можно значительно повысить, если заказать seo продвижение от webpromo.kz в агентстве результативного интернет-маркетинга Webpromo. Команда сертифицированных экспертов с 13-летним опытом работы гарантирует улучшение ранжирования и дополнительный приток трафика.

Перечислим самые важные аспекты поисковой оптимизации, которые необходимо включить в стратегию продвижения в 2023-м году для удержания прежних позиций и завоевания новых в выдаче.

EAT

С тех пор, как EAT-факторы стали влиять на ранжирование, их важность из года в год растет. Экспертность, надежность, авторитетность — дайте алгоритму сигналы о высоком качестве этих показателей, и Google станет больше доверять вашему контенту. Ведь если статья написана авторитетным автором, имеет положительные рецензии экспертов и содержит ссылки на надежные источники информации, то, вероятнее всего, информация в ней правдива.

Искусственный интеллект

В своей работе по индексации и восприятию контента Google опирается на 2 дополняющих друг друга алгоритма искусственного интеллекта RankBrain и BERT. Системы работают на основе нейросети и самообучаются. Их “суперсила” — распознавать контекст, понимать мотивацию пользователей, определять потребность даже в случае отсутствия ключевого слова. Нейросеть умеет воспринимать тексты целиком и находить внутренние несоответствия. Поэтому делайте контент полезным и актуальным для пользователей, ведь именно этого от вас требует Google.

Голосовой поиск

Развитие искусственного интеллекта спровоцировало популярность “умных” колонок и голосовых помощников. Однако поиск с помощью голоса осуществляют не только владельцы подобной техники, а и простые пользователи (например, когда заняты руки) с помощью функции голосового ввода, которая есть в любом гаджете. Для оптимизации сайта под запросы голосом учитывайте особенности произношения и сленг, возможные звуковые искажения.

Заказывая seo оптимизацию в Алматы и в других регионах Казахстана у команды специализированных экспертов, вы получаете не только перечисленные услуги seo, но и продвижение под поиск по картинкам и видео, локальную оптимизацию и линкбилдинг — обязательные атрибуты раскрутки сайта в 2023-м году.

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