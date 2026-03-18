Получение части дохода «в конверте» может казаться выгодным решением, однако в долгосрочной перспективе это оборачивается потерей социальных гарантий и финансовой нестабильностью. Подробнее — в материале NUR.KZ.

По официальным данным, в Казахстане более 1,1 млн человек заняты неформально — без пенсионных взносов и социальных отчислений. При этом реальное число таких работников может быть значительно выше.

В Департаменте государственных доходов Алматы сообщили, что только за 2025 год около 1 200 жителей города обратились с жалобами на работодателей, которые не оформляли их официально, не перечисляли обязательные выплаты и выплачивали зарплату частично «в конвертах». Подобные обращения продолжают поступать и в этом году.

Несмотря на это, некоторые сотрудники сознательно соглашаются на такие условия. Однако специалисты предупреждают: неформальная занятость лишает граждан ключевых социальных прав и может привести к серьезным последствиям в будущем.

Чем опасна «серая» зарплата

Работа без официального оформления или с заниженной зарплатой лишает человека:

социальных гарантий — оплачиваемых больничных, отпусков, медицинского страхования и декретных выплат;

пенсионных накоплений — отчисления в ЕНПФ напрямую влияют на будущую пенсию и трудовой стаж;

возможности получать кредиты — банки учитывают только официальный доход при рассмотрении заявок.

Кроме того, при крупных покупках, таких как квартира или автомобиль, налоговые органы сопоставляют расходы с задекларированными доходами. Если официальные доходы не соответствуют уровню затрат, это может вызвать вопросы о происхождении средств.

В результате возможны доначисления налогов, начисление пени и даже административная ответственность.

Эксперты подчеркивают: краткосрочная выгода от «серой» зарплаты может обернуться серьезными финансовыми проблемами. Поэтому казахстанцам рекомендуют выбирать только официальное трудоустройство и не соглашаться на неформальные схемы оплаты труда.

@Автор Илья Манаев

