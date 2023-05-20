Сердце остановилось у пассажирки рейса Кызылорда — Костанай

У пассажирки рейса Кызылорда — Костанай остановилось сердце.

Однако на борту оказались врачи, передает Tengritravel со ссылкой на управление здравоохранения Костанайской области.

Делегация врачей и представители управления полетели в Кызылорду, чтобы найти талантливых выпускников в местном колледже. Также они ознакомились с уровнем медицины в регионе. Однако на обратном пути врачам пришлось применить свои профессиональные качества.

«Во время полета одна из пассажирок стала чувствовать себя плохо и внезапно потеряла сознание, случилась остановка сердца. Ситуация была крайне серьезной и требовала немедленной реакции. Все врачи пришли на помощь, а анестезиолог-реаниматолог Амиржан Бахытжанов со своим опытом и навыками сыграл решающую роль в этой сложной ситуации», — отметили в пресс-службе управздрава.

Он быстро определил причину потери сознания и начал проводить необходимые процедуры для стабилизации состояния пассажирки.