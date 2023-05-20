Сердце остановилось у пассажирки рейса Кызылорда — Костанай

Фото: instagram.com/obl_zdrav_kostanay
У пассажирки рейса Кызылорда — Костанай остановилось сердце.
Однако на борту оказались врачи, передает Tengritravel со ссылкой на управление здравоохранения Костанайской области.
Делегация врачей и представители управления полетели в Кызылорду, чтобы найти талантливых выпускников в местном колледже. Также они ознакомились с уровнем медицины в регионе. Однако на обратном пути врачам пришлось применить свои профессиональные качества.
«Во время полета одна из пассажирок стала чувствовать себя плохо и внезапно потеряла сознание, случилась остановка сердца. Ситуация была крайне серьезной и требовала немедленной реакции. Все врачи пришли на помощь, а анестезиолог-реаниматолог Амиржан Бахытжанов со своим опытом и навыками сыграл решающую роль в этой сложной ситуации», — отметили в пресс-службе управздрава.
Он быстро определил причину потери сознания и начал проводить необходимые процедуры для стабилизации состояния пассажирки.
«Благодаря медицинским навыкам Амиржана Серикбаевича и слаженным действиям врачей — способности сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях — женщина постепенно пришла в себя. После посадки самолета ее приняли специалисты скорой помощи из Астаны. Пассажиры и экипаж выразили благодарность доктору и его коллегам за мастерство и быструю реакцию», — говорится в сообщении ведомства.