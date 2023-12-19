Каких водителей будет фиксировать «Сергек», сообщили в МВД РК

Интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности Sergek будет фиксировать водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах.

Пилот стартовал в Алматы, передает Polisia.kz.

Целью проекта является укрепление транспортной дисциплины водителей и снижение количества наездов на пешеходов. – Как показывает анализ, за 11 месяцев текущего года под колесами автомобилей погибли 556 пешеходов, из них 478 на пешеходных переходах. Повышение водительской дисциплины благоприятно сказывается на снижении числа ДТП со смертельным исходом, – сказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова. Все фиксации будут осуществляться в соответствии со статьей 600 КоАП РК “Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения”.

К примеру, если автомобиль проехал после пешехода, это не считается нарушением правил дорожного движения. Однако если водитель не уступил дорогу пешеходу и не остановился, ему будет выписан штраф. Также будет зафиксировано административное правонарушение, если как пешеход, так и транспортное средство находятся в одной зоне пересечения.

«Наша интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности создана для того, чтобы не просто фиксировать нарушения ПДД, а видеть потенциально опасных водителей, предотвращая дорожно-транспортные происшествия. Поэтому мы разрабатываем все новые механизмы мониторинга возможных нарушений правил дорожного движения. Одно из новшеств – фиксация водителей, не пропускающих пешеходов. Мы надеемся, что с его внедрением пешеходы смогут спокойно пересекать дорогу, не опасаясь за свою жизнь», – отметили разработчики.

Кроме того, интеллектуальная система в пилотном режиме начнет фиксировать и такое нарушение ПДД как непристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров переднего сиденья транспортного средства

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