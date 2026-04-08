«Сергек» возвращается? Суд отменил решения по делу в Костанае

В деле о внедрении интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности «Сергек» в Костанае произошёл принципиальный поворот. Кассационный суд по административным делам отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, ранее приведшие к расторжению договора. Об этом сообщается в телеграм канале «Sergek group”.

Суд установил, что спор между Управлением информатизации Костанайской области и инвестором — ТОО «Көркем Телеком» — был рассмотрен с серьёзными процессуальными нарушениями. В частности, дело рассматривалось в судах Костаная, тогда как по нормам Гражданского процессуального кодекса РК инвестиционные споры подлежат рассмотрению исключительно в специализированных судах столицы.

В кассационной инстанции подчеркнули, что проекты такого масштаба имеют особую государственную значимость. Для обеспечения единообразной судебной практики и независимости рассмотрения подобных дел они должны рассматриваться в Астане. В случае с проектом «Сергек» это требование соблюдено не было.

Решение кассационного суда фактически обнулило предыдущие выводы о «несоответствии оборудования», на основании которых система была демонтирована. Таким образом, дело может быть пересмотрено заново уже с соблюдением всех процессуальных норм.

В компании-инвесторе отметили, что рассматривают проект как вклад в повышение безопасности городской среды и готовы продолжить работу в регионе.

Напомним, спор возник из-за претензий управления информатизации к техническим характеристикам камер. Частный партнёр настаивал, что система исправна и сертифицирована, а замечания носят формальный характер. Несмотря на это, в 2025 году суды Костаная поддержали позицию акимата, что привело к демонтажу системы «Сергек».

