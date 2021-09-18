Сериалы-триллеры от онлайн-кинотеатра ivi

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Тьма

Лента имеет немецкое происхождение, поэтому отличается яркой прорисовкой образов и сценами, от которых иногда возникает озноб. Серии всех трех сезонов заставят вас сломя голову бежать с работы, чтобы окунуться в мир тайн и загадок. Основной линией сериала выступают путешествия во времени, а также все, что с ними связано. Действие происходит в выдуманном городке Винден, а героями являются представители разных поколений четырех семей, которые связаны друг с другом тонкими сверхъественными нитями. Вы можете перейти к просмотру сериала https://www.ivi.ru/watch/tma прямо сейчас.

В ее глазах

Психологический триллер с элементами мистики от британских мастеров заставит клеточки мозга напрягаться в процессе разгадывания страшных и зловещих тайн. Главная героиня Луиза с головой бросается в омут страстных отношений со своим новым боссом. Но, слетевшая, как лепестки цветущей яблони, свежесть чувств неожиданно обнажает уродливую картину действительности, в которой женщина теперь вынуждена существовать. Луиза осознает весь ужас создавшегося положения, но вырваться из этого порочного круга оказывается не так-то просто.

Мост

Продукт шведских и датских кинематографистов на протяжении нескольких лет имеет ошеломительный успех в определенных зрительских кругах. Каждый сезон представляет собой увлекательное детективное расследование, к которому привлекаются представители правоохранительных органов Дании и Швеции. Главные герои – Сага и Мартин отлично дополняют друг друга, что позволяет раскрывать дела с блеском. А любителям детективов предоставляется очередная возможность наслаждаться драйвом и талантливой игрой актеров.

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