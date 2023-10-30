Серия Атлантических циклонов. Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета

Уходящая неделя в северных регионах страны отмечалась по-настоящему зимней, наблюдался снег, среднесуточная температура воздуха оказалось ниже нулевой отметки.

Однако на новой неделе синоптическая ситуация изменится, серия Атлантических циклонов принесет тепло, после кратковременного понижения температуры воздуха, вместе с теплом, пройдут и осадки в виде дождя и снега, лишь на западе республики погода преимущественно без осадков.

Ожидается постепенное повышение дневных температур воздуха

на западе до 12-20 тепла,

на севере и в центре до 5-10 тепла,

на востоке и юге страны, с прохождением холодного фронта, ожидается понижение ночью до 0-5 тепла,

в горных и предгорных районах 2-7 мороза, днем 10-15, в горных и предгорных районах 0-5 тепла.

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