Серия Атлантических циклонов. Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета

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Уходящая неделя в северных регионах страны отмечалась по-настоящему зимней, наблюдался снег, среднесуточная температура воздуха оказалось ниже нулевой отметки.
Однако на новой неделе синоптическая ситуация изменится, серия Атлантических циклонов принесет тепло, после кратковременного понижения температуры воздуха, вместе с теплом, пройдут и осадки в виде дождя и снега, лишь на западе республики погода преимущественно без осадков.
Ожидается постепенное повышение дневных температур воздуха
- на западе до 12-20 тепла,
- на севере и в центре до 5-10 тепла,
- на востоке и юге страны, с прохождением холодного фронта, ожидается понижение ночью до 0-5 тепла,
- в горных и предгорных районах 2-7 мороза, днем 10-15, в горных и предгорных районах 0-5 тепла.
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