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Серия Атлантических циклонов. Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета

pixabay.com

Уходящая неделя в северных регионах страны отмечалась по-настоящему зимней, наблюдался снег, среднесуточная температура воздуха оказалось ниже нулевой отметки.

Однако на новой неделе синоптическая ситуация изменится, серия Атлантических циклонов принесет тепло, после кратковременного понижения температуры воздуха, вместе с теплом, пройдут и осадки в виде дождя и снега, лишь на западе республики погода преимущественно без осадков.

Ожидается постепенное повышение дневных температур воздуха

  • на западе до 12-20 тепла,
  • на севере и в центре до 5-10 тепла,
  • на востоке и юге страны, с прохождением холодного фронта, ожидается понижение ночью до 0-5 тепла,
  • в горных и предгорных районах 2-7 мороза, днем 10-15, в горных и предгорных районах 0-5 тепла.
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