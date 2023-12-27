Серия циклонов. Прогноз на 30 декабря — 2 января озвучили синоптики

pixabay.com
В период 30 декабря-2 января погоду Казахстана будет определять серия Атлантических циклонов и связанные с ним атмосферные фронты.
Ожидаются осадки в виде дождя и снега, в северных регионах 01-02 января в виде снега. По РК прогнозируются гололед, метель, усиление ветра 15-28 м/с.
Температура воздуха:
- на западе основной фон температуры воздуха ночью 5 мороза-5 тепла, днем колебание от 2 мороза-3 тепла до 0-5 тепла;
- на северо-западе колебание температуры воздуха ночью от 7-12 мороза до 5 мороза-2 тепла, днем от 0-8 мороза до 2 мороза-5 тепла;
- на севере, в центре колебание ночью от 5-15 мороза до 5 мороза-2 тепла, днем 2-10 мороза до 2 мороза-3 тепла;
- на востоке колебание ночью от 7 мороза-2 тепла до 5-15 мороза, днем от 2 мороза-3 тепла до 0-5 мороза;
- на юге, юго-востоке основной фон ночью 0-10, в горных районах 10-15 мороза, днем 3 мороза-5 тепла, в горных районах 6 мороза.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область новости костаная прогноз прогноз погоды РТН