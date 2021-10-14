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Серийную воровку-гастролершу из Костаная поймали столичные полицейские

ria.ru

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Серийную воровку-гастролершу из Костаная поймали столичные полицейские. Об этом сообщает информационный ресурс МВД.

Сейчас неоднократно судимая за кражи 32-летняя женщина, содержится под стражей в Кокшетау. Установлено, что подозреваемая в августе, находясь в столице, украла у 71-летней женщины 40 тысяч тенге. Злоумышленница в подъезде переобулась в домашние тапочки, постучала в квартиру пенсионерки, представилась новой соседкой, и попросила позвонить. Оставшись одна в прихожей, подозреваемая с тумбы взяла портмоне, и покинула квартиру. По факту кражи возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанной к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

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