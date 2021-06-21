Серийных воров-аккумуляторщиков задержали костанайские полицейские

Фото пресс-службы ДП Костанайской области
В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции Костанайского и Аулиекольского районов задержали преступную группу воров-аккумуляторщиков, которые на протяжении двух месяцев промышляли кражами аккумуляторов на территории трех районов. Ими оказались жители Акмолинской области 32 и 27 лет.
Преступники снимали аккумуляторы с грузовых автомобилей, припаркованных у домов. Оперативникам пришлось по 3 дня находиться в «засаде», чтобы установить адреса проживания злоумышленников, а также места сбыта. Сейчас они задержаны и взяты под стражу.
Роль каждого фигуранта будет определена в ходе дальнейшего расследования. В настоящее время установлена причастность задержанных по 9 эпизодам краж на территории Аулиекольского, Алтынсаринского и Костанайского районов.
Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.
Сотрудниками оперативных подразделений в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других преступных фактов.
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