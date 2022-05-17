Серийный вор  велосипедов задержан в Костанае

Полицией Костаная задержан подозреваемый в совершении восьми краж велосипедов, сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

На протяжении двух месяцев в полицию обращались горожане, что из подъездов домов были похищены велосипеды. Ущерб нанесен почти в 800 тысяч тенге.

Над раскрытием преступлений работали оперативники Аскар Мусин и Олжас Бакиров. Полицейские провели комплекс мероприятий: просмотрели камеры видеонаблюдения и опросили свидетелей. На видеозаписях было видно, что в ночное время мужчина в красной куртке с капюшоном, тщательно скрывая лицо, заходил в подъезды и похищал велосипеды. Причем объектом краж стали дорогостоящие транспортные средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка задержан 36-летний костанаец, ранее судимый. У него изъято несколько краденых велосипедов и связка ключей от домофонов. Другие он успел продать. В настоящее время ведется следствие, подозреваемый арестован.

Также полицейские областного центра предотвратили попытку кражи велосипеда. 13 мая около 6 часов молодой человек зашел в подъезд по улице Аль-Фараби областного центра. Поднявшись на девятый этаж, он решил похитить велосипед, стоявший возле квартиры. В это время сосед по этажу увидел, что незнакомец катит велосипед из подъезда. Уже на улице мужчина стал удерживать подозреваемого. На шум возле дома прибыл участковый инспектор УП г. Костаная Ержан Токаев. 26-летний похититель был задержан на месте.

Транспортное средство вернули владельцам. 33-летнего костанайца поблагодарили за активную гражданскую позицию. С начала года в областном центре раскрыто 16 краж велосипедов. Полицейские напоминают жителям не оставлять имущество без присмотра и принимать меры сохранности.

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