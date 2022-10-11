Серию циклонов ждут в Костанайской области

Теплая погода на большей территории области будет сохраняться еще несколько дней. Но, ближе к выходным синоптическая ситуация поменяется. Виной тому целая серия циклонов.
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По прогнозам местных синоптиков температурный режим и осадки в октябре должны быть около нормы. Прошедшая неделя октября соответствовала их ожиданиям. Но, уже в конце недели и до конца месяца в области будет неустойчивая погода.
«Ожидается перемещение целой серии циклонов, сейчас циклон формируется над северным Кавказом, траектория его движения на южный Урал. И как-то нас заденет немного. Ну, а на последующей неделе целая серия циклонов западных северо-западных. Там ожидается проникновение холодных арктических воздушных масс»,- говорит начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.
С прохождением южного циклона, в воскресенье по северу области ожидаются осадки в виде дождя, и небольшое понижение температуры. Ну, а уже с 17 октября по прогнозам синоптиков температура воздуха будет резко понижаться. Ночью ожидается 0 градусов , а днем всего 5-10 тепла, по области. Самой холодной декадой октября Антонина Шибаршина отмечает третью.
«Осадки, если в конце недели тут дождь. То, вторая и третья декада там уже будут смешанные осадки дождь переходящий в снег, гололедное явление. Также ожидается частый штормовой ветер в отдельные дни даже порывы до 25 м/с.»,- говорит Шибаршина.
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