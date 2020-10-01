Серию краж из дачных домиков раскрыли в Костанае

Сотрудники Управления города Костаная задержали подозреваемого в совершении пяти краж с дачных домов садового общества «Химик».

В дежурную часть Южного отдела полиции поступили заявления от жителей областного центра о том, что были разграблены дачные домики. Заявители сообщили, что пропала бытовая техника, кухонная утварь и другие вещи. Причиненный ущерб составил более 70 тысяч тенге.

Полиция установила, что в течение двух дней несколько пенсионеров обнаружили, что с домиков сорваны замки и похищено имущество. Одна из пенсионерок сообщила стражам порядка, что у нее украли dvd-плеер, другая рассказала, что вынесли всю посуду.

Сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 18-летнего жителя Костаная. Подозреваемого задержали в этом же дачном обществе, похищенное изъято. По всем фактам проводятся досудебные расследования.

С начала года на территории города Костаная зарегистрировано 15 краж из дачных обществ, 4 уголовных дела направлены в суд.

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