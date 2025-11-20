С июня по сентябрь вблизи райцентра Камыстинского района совершены четыре хищения КРС: сначала с вольного выпаса пропала одна корова, затем у трёх местных жителей — по две каждая. Совокупный ущерб превысил 4,5 млн тенге.

Подозреваемый — 19-летний местный житель

Оперуполномоченные уголовной полиции установили причастность 19-летнего жителя района. По данным следствия, похищенных животных он вывозил в Актобе и сбывал по заниженной цене. Его вина по этим эпизодам подтверждена материалами дела. Все факты объединены в одно производство по признакам неоднократного скотокрадства.

Часть похищенного нашли в Адаевке

Одну из коров полицейские обнаружили в селе Адаевка — подозреваемый успел обменять её на другое животное.

Ещё 14 голов — в Аулиекольском районе

В Аулиекольский РОВД обратилась владелица стада: с пастбища исчезли 14 голов местной породы. Ущерб оценён в 7 млн тенге. В ходе оперативных мероприятий задержан местный житель; во дворе его дома изъяты восемь похищенных телят. Остальных животных, по предварительным данным, сдавали в убойные цеха села Аманкарагай. Фигурант ранее судим за аналогичные преступления. Расследование ведётся по факту скотокрадства в крупном размере.

Операция «Скотокрад»: первые итоги в регионе

В рамках республиканской ОПМ «Скотокрад» только за первый день в области пресечено 20 нарушений правил перевозки скота и мясной продукции, а также 45 нарушений правил выпаса сельхозживотных.

Полиция напоминает

Владельцам КРС рекомендуют усиливать охрану стад, маркировать животных, использовать пастушью охрану/GPS-метки, оформлять сопроводительные ветеринарные документы при перевозке и незамедлительно сообщать о подозрительных фактах по номеру 102.

