Серию мошенничеств на 20 млн тенге раскрыли сотрудники “CyberPol” в Костанае, сообщает Polisia.kz.

В полицию поступили заявления от шести жителей Костаная о том, что их обманули мошенники. Сумма ущерба составила более 20 млн тенге. По всем обращениям были начаты досудебные расследования по ч. 3 ст. 190 УК РК “Мошенничество”. К расследованию приступили сотрудники подразделения “CyberPol” и управления полиции города Костаная.

– При проведении оперативно-следственных действия было установлено, что таким образом пострадали шесть жителей областного центра. Все они люди пенсионного и предпенсионного возраста. Им поступали звонки на домашний телефон и неизвестные сообщали, что их родственники попали в ДТП. Мошенники просили передать деньги, которые есть в семье, – рассказал сотрудник подразделения “CyberPol” Олжас Магыпаров. При этом, потерпевшие передавали деньги девушке, которая приходила к ним домой. Описания ее внешности разнились, но как оказалась в дальнейшем она использовала парики, темные очки и разные головные уборы – от платка до кепки.

– Задержали мошенницу в номере люкс в одной из гостиниц города Костаная. У нее были изъяты 800 тысяч тенге. Остальные средства она потратила на приобретение дорогого телефона, вещей и развлечения, – продолжает Олжас Магыпаров.

В настоящее время подозреваемая водворена в ИВС в порядке ст. 128 УПК РК. Департамент полиции Костанайской области в очередной раз, предупреждают граждан о внимательности. Мошенники не только изобретают новые схемы, но и возвращаются, к казалось бы, уже изжитым сценариям. При этом полицейские напоминают, что передача денег лицам, за незаконные действия или бездействия, являются уголовно наказуемым деяниям.

Полиция призывает граждан быть внимательными, не попадаться на уловки мошенников. Необходимо проверять информацию, позвонить близкому человеку и сообщать о таких фактах в полицию. В ДП Костанайской области добавили, что с начала работы проекта “CyberPol” наблюдается положительный эффект в раскрытии данного вида преступления.

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