Сертификат на полтора миллиона тенге вручили родителям тройняшек в Костанае

Рождение тройни — это пятый случай за последние 20 лет в Костанайской области. Тройня родилась в Костанайской областной больнице. Детей зачали по ЭКО. Родились две девочки и мальчик. Малыши набрали вес и сегодня их выписали домой. Поздравить счастливых родителей пришли доктора, многочисленные журналисты и аким города.

В выписной комнате, под вспышками фотоаппаратов и прицелом видеокамер, тройняшек готовят к встрече с отцом. Как рассказали врачи, за последние 20 лет это пятый случай, когда на свет появляются сразу трое малышей. Папа Арины, Миланы и Артема говорит, отправляясь на Эко, они предполагали, что малыш будет не один, но трое все-таки оказались большим сюрпризом.

«Малыши чувствуют себя хорошо, все набрали у нас вес, все покушали, радостно идем домой. Наконец-то выписали нас, все хорошо. Ну дай Бог, чтобы и дальше у нас все было также как и на этой неделе, также чтобы мы набирали в весе, и кушали», — делится мама тройняшек Алёна Лукина.

«Эмоции бешеные. Даже прийти в себя не могу. Гоняю, гоняю, гоняю везде. Счастье, это счастье. Мне тоже многодетный отец с моей работы говорит, что дети — это все, это теперь смысл жизни, ну так оно и есть дети — это смысл жизни. Теперь уже и для меня», — не скрывает радости отец тройни Игорь Лукин.

Поздравить счастливых родителей пришли не только родственники, но и доктора, а также аким города Марат Жундубаев. Он вручил сертификат на полтора миллиона тенге.

«Я вас еще раз поздравляю, вот секретарь маслихата наш, вот доктора, горожане, все вас поздравляют. Возьмите, пожалуйста. И вот такой небольшой подарок от наших меценатов. Ну все рады, я думаю, такому событию. На пеленки, на коляску, на первое время вам. Успехов вам. Всего наилучшего. Я думаю, теперь будем отмечать с вами дни рождения ваших детей», — сказал аким города Марат Жундубаев.

До пополнения, семья Лукиных жила в однокомнатной квартире, сейчас же они приняли решение и самостоятельно улучшили свои жилищные условия, оформив в ипотеку трехкомнатную квартиру.

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