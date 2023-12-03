Сертификат на жилье и подъемные. Как устраиваются кандасы в Костанайской области?

Айна Мурзатаева родилась и выросла в России. Прошлым летом, она приняла для себя важное решение — переехать на историческую родину. Сейчас девушка отмечает, что это решение было верным.

Переехав в Костанай, она начала собирать необходимые документы на присвоение статуса кандас. Сразу после от государства получила материальную поддержку. Сейчас девушка — индивидуальный предприниматель, занимается розничной торговлей через интернет.

«Получили мы переселенческие пособия, за переезд. На одного человека — 240 тысяч тенге. Мы получили статус, я и мои дети, и выплаты мы получили на троих», — говорит Айна Мурзатаева.

По данным управления соцзащиты, в этом году в Костанайской области статус кандас получили — 1130 человек, тогда как в прошлом всего 340. Помимо единовременной выплаты на каждого члена семьи, для покрытия расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг выплачивается ежемесячно в течение 12 месяцев от 15 до 30 МРП. Расселяются вернувшиеся на историческую родину, по всей территории региона, но основная масса останавливается в Рудном.

«Статус кандаса присваивается на один год. В течение этого времени они должны включиться в региональную квоту приема кандасов и сдать документы на вид на жительство и на гражданство. Бывает такое, что люди ходят-ходят срок прошел, у них какие-то документы неправильные, они могут прийти в ЦОН и подают заявление на продление статуса. Статус продлевается один раз на 6 месяцев», — говорит руководитель отдела управления координации занятости и соцпрограмм акимата Костанайской области Дамиля Акпанбетова.

Дамиля Акпанбетова отмечает, что государство создает максимальные условия для быстрой адаптации наших соотечественников, вернувшихся на историческую родину. Срок получения гражданства сократился с шести до трех месяцев. Также в этом году начали выдавать сертификат мобильности на строительство или покупку жилья. Это сумма до 4 миллионов тенге на семью. Помимо этого всех трудоспособных граждан трудоустраивают.

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