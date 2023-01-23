Сервис по легализации иностранных авто стал доступен казахстанцам

Сервис по легализации иностранных авто для физлиц будет доступен на портале eGov.kz и мобильном приложении eGov Mobile с 23 января по 1 июля 2023 года, сообщает zakon.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Согласно постановлению правительства, казахстанцам требуется легализовать иностранные автомобили, ввезенные в страну до 1 сентября 2022 года, с помощью сервиса «Проверка автотранспорта для легализации» на портале eGov.kz.
Новый сервис предназначен только для подачи электронного заявления.
По заявлению будет осуществлена проверка транспортных средств с категорией B (легковые автомобили) и D1 (микроавтобусы) на соответствие следующим требованиям:
- ввоз транспортного средства до 1 сентября 2022 года;
- отсутствие криминальных признаков на транспортное средство;
- наличие таможенной очистки.
Сервис на портале Электронного правительства можно найти на главной странице в разделе «Сервисы» и в разделе «Транспорт и коммуникации» – «Автомобильный транспорт».
Аналогичный сервис также доступен в мобильном приложении eGov Mobile в разделе «Вождение и транспорт».
Процедура легализации иностранных авто будет проводиться в два этапа.
Владельцам авто необходимо сначала подать заявление на портале eGov.kz, после обратиться в СпецЦОН для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора и получения госномера.
Для подачи электронного заявления на портале eGov.kz необходимо:
- иметь постоянную регистрацию по месту жительства;
- наличие гражданства Республики Казахстан;
- наличие регистрации в базе мобильных граждан (БМГ);
- заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;
- направить запрос на проверку;
- забронировать электронную очередь в СпецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.
Результат оказания услуги направляется в течение 15 минут в Личный кабинет пользователя eGov.kz в форме уведомления об одобрении на легализацию транспортного средства либо мотивированный ответ об отказе в оказании.
После получения уведомления владельцу авто необходимо предоставить транспортное средство в пункт осмотра при СпецЦОНе для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге, получения госномера и свидетельства транспортного средства.
Ранее в МВД подробно рассказали о легализации иностранных автомобилей в Казахстане.