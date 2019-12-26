Сервисный центр «Антикор орталыгы» открыли в Костанае

Сегодня, 26 декабря, в Костанае состоялось торжественное открытие сервисного центра «Аникор Орталыгы», передает alau.kz

В этом сервисном центре начнут работу сотрудники антикоррупционной службы и юристы. Любой житель или предприниматель может обратиться сюда как за правовой помощью, так и если на него оказывается давление со стороны госслужащего. По словам акима области, так реализуется поставленная перед властями задача по созданию открытого и слышащего государства. Сервисный центр расположился на улице Гашека 4, в бывшем здании финпола.

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«И кроме того оперативно реагировать на самые острые вопросы в борьбе с коррупцией. Все это будет открыто. Здесь созданы хорошие условия. Сейчас в нашей области успешно внедряется проект «open spase»», — сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.