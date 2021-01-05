Съесть лишнее во время праздников можно, но после надо устроить разгрузочный день — врачи

Рацион в новогодние праздники должен быть сбалансированным, можно позволить себе съесть лишнее, но после этого стоит устроить разгрузочный день, считает диетолог, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Рацион в новогодние праздники должен быть сбалансированным, нет продуктов, которые мы должны полностью исключать, нужно просто соблюдать количество потребляемых калорий и правильно сочетать продукты», — сказала врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева.

Она уточнила, что после новогодней ночи следует возвращаться к привычному рациону. В целом питаться следует четыре-пять раз в день – должно быть три обязательных приема пищи и один-два перекуса. Интервалы между приемами пищи должны составлять 2,5-3 часа.

В свою очередь врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева отметила, что начинать утро следует со стакана чистой свежей воды комнатной температуры, это поможет человеку проснуться и разбудить организм.

Завтракать нужно в течение часа после пробуждения, это один из главных приемов пищи, в него нужно включать молочные продукты, яйца, масло, каши, цельнозерновой хлеб, пояснила Дзгоева.

По ее словам, есть следует медленно и в тишине, так как за разговорами или просмотром телевизора можно незаметно съесть больше. В каждый прием пищи следует включать овощи и зелень, так как они богаты витаминами и пищевыми волокнами, которые помогают телу эффективно функционировать и уменьшают чувство голода, добавила диетолог.

«Если уже вас унесло в море пищевого буйства, можно до этого или после сделать разгрузочный день… Может быть, пакет нежирного кефира или кусок рыбы или мяса в аккомпанементе с овощами», — отметила Дзгоева.

Сладости и десерты на каникулах тоже можно себе позволить, но лучше в утренние приемы пищи, считает Прунцева.

«Новогодние каникулы — это время встреч с близкими людьми и друзьями, время хорошего настроения и отдыха, некоторых послаблений в рационе. При этом во всем должна быть умеренность, чтобы не перегружать свой организм», — резюмировала она.

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