Север под властью антициклона. Прогноз погоды на 23-25 апреля

fishki.net
В ближайшие дни северные регионы страны останутся под властью Северо-западного антициклона, который вызовет прекращение осадков. Об этом сообщает пресс-служба «Казгидромета».
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Антициклон также сохранит низкие ночные температуры воздуха до 5-10 мороза.
На остальной территории республики, со смещением циклона из района Средиземного моря, пройдут дожди, временами сильные, на востоке и в центре страны в виде дождя и мокрого снега, ожидается туман, гололед, на юге республики с грозой, градом и шквалистым ветром.
К концу периода, на большей части страны, за исключением южных регионов, ожидается постепенное повышение дневных температур воздуха, в северной половине до 10-18 градусов тепла, а в западной до 20-25 градусов тепла.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: