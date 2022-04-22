Север под властью антициклона. Прогноз погоды на 23-25 апреля

В ближайшие дни северные регионы страны останутся под властью Северо-западного антициклона, который вызовет прекращение осадков. Об этом сообщает пресс-служба «Казгидромета».

Антициклон также сохранит низкие ночные температуры воздуха до 5-10 мороза.

На остальной территории республики, со смещением циклона из района Средиземного моря, пройдут дожди, временами сильные, на востоке и в центре страны в виде дождя и мокрого снега, ожидается туман, гололед, на юге республики с грозой, градом и шквалистым ветром.

К концу периода, на большей части страны, за исключением южных регионов, ожидается постепенное повышение дневных температур воздуха, в северной половине до 10-18 градусов тепла, а в западной до 20-25 градусов тепла.

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