Северное сияние в Казахстане прокомментировали синоптики

Фото жителя Карасуского района
Жители Казахстана в ночь с 5 на 6 ноября 2023 года в северных, восточных и центральных регионах республики наблюдали северное сияние , сообщает Zakon.kz.
По информации РГП «Казгидромет», северное сияние можно наблюдать, когда отделившиеся от солнца заряженные частицы воздействуют на разреженные газы в верхних слоях атмосферы.
«Северное сияние – следствие гeοмaгнитнοй aκтивнοcти. Данное метеорологическое явление не свойственно нашим широтам, и крайне редко можно увидеть на территории страны», – говорится в сообщении.
В социальных сетях появились фотографиями неба, окрашенного в красный цвет. Оказалось, что уникальное небесное явление наблюдали в эту ночь и жители почти всех регионов России, а также в Беларуси.