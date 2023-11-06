Северное сияние в Казахстане прокомментировали синоптики

Жители Казахстана в ночь с 5 на 6 ноября 2023 года в северных, восточных и центральных регионах республики наблюдали северное сияние , сообщает Zakon.kz.

По информации РГП «Казгидромет», северное сияние можно наблюдать, когда отделившиеся от солнца заряженные частицы воздействуют на разреженные газы в верхних слоях атмосферы.

«Северное сияние – следствие гeοмaгнитнοй aκтивнοcти. Данное метеорологическое явление не свойственно нашим широтам, и крайне редко можно увидеть на территории страны», – говорится в сообщении.

В социальных сетях появились фотографиями неба, окрашенного в красный цвет. Оказалось, что уникальное небесное явление наблюдали в эту ночь и жители почти всех регионов России, а также в Беларуси.

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