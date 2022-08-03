Северный антициклон уже главенствует. Прогноз погоды 4-6 августа 

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Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета на ближайшие три дня.
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Отрог Северного антициклона уже главенствует в северной половине республики, поэтому в ближайшие сутки жителей северных регионов ждет преимущественно сухая и солнечная погода.
При этом в ночные часы будет довольно прохладно. Атмосферные фронтальные разделы, постепенно смещаясь в южном направлении, способствует сохранению осадков в центре, на востоке и в южной половине страны, приближаясь к горным районам, фронты начнут еще больше обострятся, что обусловит в этих районах выпадение сильных дождей.
Прогремят грозы, возможно выпадение града, шквалистый ветер.
Основной фон температуры воздуха:
- днем на западе составит +28+34°С,
- на юго-западе +30+38°С,
- на северо-западе +25+33°С,
- на севере, востоке +22+28,
- в центре +20+25,
- на юге, юго-востоке страны в пределах +28+35°С, ближе к горам около +22 °С.
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