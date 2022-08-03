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Северный антициклон уже главенствует. Прогноз погоды 4-6 августа 

Фото из открытых источников

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета на ближайшие три дня. 

Отрог Северного антициклона уже главенствует в северной половине республики, поэтому в ближайшие сутки жителей северных регионов ждет преимущественно сухая и солнечная погода.

При этом в ночные часы будет довольно прохладно. Атмосферные фронтальные разделы, постепенно смещаясь в южном направлении, способствует сохранению осадков в центре, на востоке и в южной половине страны, приближаясь к горным районам, фронты начнут еще больше обострятся, что обусловит в этих районах выпадение сильных дождей.

Прогремят грозы, возможно выпадение града, шквалистый ветер.

Основной фон температуры воздуха:

  • днем на западе составит +28+34°С,
  • на юго-западе +30+38°С,
  • на северо-западе +25+33°С,
  • на севере, востоке +22+28,
  • в центре +20+25,
  • на юге, юго-востоке страны в пределах +28+35°С, ближе к горам около +22 °С.
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