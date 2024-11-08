Большую часть территории Казахстана охватывает северный циклон. Об этом сообщают синоптики «Казгидромета».

В связи с циклоном с 9 по 11 ноября сохраняется неустойчивый характер погоды.

Пройдет снег в западных и южных регионах осадки – дождь, снег с метелью и гололедными явлениями. На большей части страны порывистый ветер 15-29 м/с.

9 ноября ночью в Костанайской области, 10-11 ноября на востоке республики прогнозируется сильный снег.

На юге республики днем повышение температуры воздуха до 8-13 тепла, в горных районах до +5 градусов.

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