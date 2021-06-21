Северный циклон окажет влияние на погоду с 22 по 24 июня

В течение периода западные районы Казахстана будут находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается жаркая погода без осадков.

А на остальную территорию республики будет оказывать влияние ложбина северного циклона, где–пройдут дожди с грозами, град, порывистый ветер, на севере, востоке и юго-востоке — сильный дождь.

Температурный фон на севере, востоке и в центре в ночные часы 5-13, днем 12-23 тепла, в южной половине ночью 12-22, днем 24-35 тепла, на западе повышение ночью до 15-25, днем до 34-42 тепла.

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