USD 427.82
EUR 509.75
RUB 5.93
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Северный циклон окажет влияние на погоду с 22 по 24…

Северный циклон окажет влияние на погоду с 22 по 24 июня

Vinkmag ad

В течение периода западные районы Казахстана будут находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается жаркая погода без осадков.

А на остальную территорию республики будет оказывать влияние ложбина северного циклона, где–пройдут дожди с грозами, град, порывистый ветер, на севере, востоке и юго-востоке — сильный дождь.

Температурный фон на севере, востоке и в центре в ночные часы 5-13, днем 12-23 тепла, в южной половине ночью 12-22, днем 24-35 тепла, на западе повышение ночью до 15-25, днем до 34-42 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

РТН Подробности. Гульмира Капенова