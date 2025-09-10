В ближайшие дни на большей части республики, кроме южных регионов ожидается осенняя, прохладная, дождливая погода. Всему виной северный циклон и атмосферные фронтальные разделы связанные с ним.

11 сентября на севере, 11-12 сентября на востоке, 11-13 сентября в центре Казахстана ожидаются сильные дожди, на севере, востоке страны возможен град, шквал. В конце периода юг и юго-восток Казахстана окажутся под влиянием Южного циклона, который помимо дождей принесет кратковременное повышение температур в указанных регионах.

По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы – туманы. На юге страны прогнозируется пыльная буря.

В большинстве регионов ожидается понижение температур: на западе РК ночью до 5-16, днем до 15-25 тепла; на северо-западе страны ночью до 1-11 тепла, местами заморозки 2 градуса, днем до 8-20 тепла; в северных областях ночью до 1-7 тепла, местами заморозки 2 градуса, днем до 8-16 тепла, в центре ночью до 1-10 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем до 10-20 тепла.

На востоке ночью ожидается понижение до 1-11 тепла, днем повышение до 15-23 тепла. На юге ночью повышение до 12-20 тепла, днем небольшое колебание от 23-33 до 25-35 тепла.

На юго-востоке ночью небольшое колебание от 12-17, в горных районах 2-7 тепла до 8-15, в горных районах 0-5 тепла, днем повышение до 24-32 тепла.

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...

Некоторых казахстанцев обяжут вернуть полученные пенсии Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова заявила, что казахстанцы с двойным гражданством, которые незаконно...

Нацбанк обратился к казахстанцам с новым предупреждением Национальный Банк Казахстана сообщает об участившихся случаях мошенничества с использованием технологий искусственного интеллекта (нейросетей). Злоумышленники...