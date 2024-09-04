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Сезон открыт. На кого и когда можно охотиться?

Фотография для новости Сезон открыт. На кого и когда можно охотиться?

Фото взято с сайта novoetv.kz

В ДП Костанайской области напоминают охотникам о соблюдении природоохранного законодательства.

В ведомстве сообщают, что на основании приказа Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира с 31 августа по 15 февраля 2024 года, на закрепленных охотничьих угодьях, открыта любительская (спортивная) охота.

С 20 августа по 30 ноября охота — на перепела и голубей.
С 31 августа по 30 ноября- на гусей, уток и лысух.
С 7 сентября по 30 ноября — на куропаток.
С 15 сентября по 30 ноября — на тетерева.
С 1 сентября по 30 ноября — на барсука.
С 7 сентября по 31 декабря — на кабана.
С 15 сентября по 31 декабря — на самок сибирской косули и молодняка.
С 1 октября по 15 февраля 2025 года — на ондатру.
С 1 ноября по 15 февраля- на корсака, лису и зайца (беляк, русак)
С 1 ноября по 31 января 2025 года — на зайца (толай).

 

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