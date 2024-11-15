В три раза за последние пять лет выросло в стране количество преступлений, совершаемых с использованием высоких технологий. В Костанайской области за 10 месяцев уже зарегистрировано более тысячи телефонных и интернет мошенничеств.

Самые популярные — это звонок от имени сотрудников службы безопасности и менеджеров банков, которые всячески пытаются получить доступ к мобильному банкингу своей жертвы, или оформить на нее кредит. Та же цель и у мнимых сотрудников полиции, прокуратуры, КНБ, которые даже используют видеозвонки, и обмундирование силовиков.

Еще один популярный метод аферистов, связан с покупкой и продажей несуществующих товаров. Полицейские, кстати, предупреждают, что в ближайшее время в различных соцсетях может появиться большое количество фейковых интернет-магазинов по продаже специфических товаров, которые интересны многим.

«Злоумышленники используют торговые площадки именно по сезонам. В преддверии Нового года сейчас появится очень большое количество объявлений по продаже ёлок, новогодних игрушек, новогодних костюмов», — говорит начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

В осведомленности мошенников о сезонных нуждах людей, полицейские убедились с наступлением заморозков и выпадением снега. По словам Олжаса Магыпарова, в сети появилось множество фейковых объявлений о продаже зимней авто-резины, а в полиции много заявлений от обманутых покупателей. Полицейские напомнили об основных признаках фальшивых магазинов.

«Что может показаться подозрительным, это цена ниже рыночной, и злоумышленник всегда просит предоплату, либо полную оплату за тот товар, который он хочет реализовать, и, в последующем, может выставить даже счет в вашем банке по номеру, который вы ему укажете», — отметил Олжас Магыпаров.

А больше всего денег люди теряют, попадаясь на предложения о выгодных инвестициях в различные проекты, игры, ставки. Киберполицейские рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, которые могут прийти через различные «мессенджеры» и соцсети, так как они могут быть вирусными файлами и приложениями, через которые злоумышленники получат доступ к вашим личным данным.

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