Сфере внутреннего туризма нужны новые специалисты

Работа в сфере внутреннего туризма требует перезагрузки. Об этом рассказали костанайские представители отрасли. Сфера испытывает большие трудности из-за объявленной пандемии, а карантинные ограничения заставляют бизнес искать новые пути в организации своей работы, передает alau.kz

Из-за пандемии коронавируса туристическая отрасль страны испытывает серьезные трудности. И даже те, кто давно работает в этом бизнесе, не могут предсказать, когда положение может наладиться.

«Пока у нас нет, к сожалению, никаких прогнозов более-менее достоверных о том, когда мы начнем работать в полную силу. По некоторым прогнозам через 2-3 года, по каким-то прогнозам через год. Поэтому мы просто переориентировались на то, что ближе к нам. На родные просторы, на казахстанские и костанайские просторы»,- рассказала директор центра образования и туризма Гульмира Капенова.

Внутренний туризм всегда требовал к себе особого подхода. Теперь же он остался практически единственным вариантом дохода для тур.фирм. А потому без активных и решительных мер в его развитии не обойтись. Отрасль требует перезагрузки. Так говорят представители туристических организаций. Повлияли на это условия карантина, когда стабильность в турах оказалась утрачена, и работать с клиентами нужно буквально по ситуации. Как выяснилось, способны на это не все. А потому сфере внутреннего туризма нужны новые грамотные специалисты.

«Мы проанализировали рынок сегодняшний и поняли, что, к сожалению, у нас в области готовят только специалистов с высшим образованием для туризма. Это более академические знания, а нам нужны прикладники – гиды. То есть те, кто может ходить по маршрутам, те, кто могут знакомить людей с достопримечательностями, те, кто могут сами организовать группу и сводить ее в поход»,- рассказала Гульмира Капенова.

Попытку воспитать такие кадры намерены предпринять в костанайском центре образования и туризма. Они намерены организовать 2-недельные онлайн-курсы и бесплатно обучить всех желающих новому для них ремеслу.

«Мы будем как показывать, так и отрабатывать непосредственно с гидами то, что нужно непосредственно с туристами. Основное направление – это волонтерская деятельность. То есть здесь гиды смогут принимать участие как в массовых мероприятиях, показывая и развивая историческое наследие нашего костанайского региона тем гостям, которые к нам приезжают»,- пояснил Валерий Гумиров. руководитель проекта по подготовке гидов-волонтеров.

Пройдя обучение, новым специалистам останется попасть в республиканский реестр гидов. Затем им будут открыты маршруты внутри нашего региона. Но выйти на них вместе с группой отдыхающих можно будет только после снятия ограничительных карантинных мер.

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