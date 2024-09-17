Сгорел дотла. Женщина погибла в аварии в Костанайской области

В Костанайской области полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина.

17 сентября около 17:00 часов на 184 километре автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» вблизи п. Дружба Карасуского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Audi.



Оба транспорта двигались в попутном направлении в сторону Астаны.

По предварительным данным водитель Audi не справился с управлением и его транспортное средство оказалось поперек дороги. Двигавшийся следом водитель Cobalt не смог уйти от столкновения, от удара опрокинулся в кювет и загорелся.

В результате происшествия пассажир Chevrolet от полученных травм скончалась на месте. Двое водителей и два пассажира с обеих машин доставлены в медицинский пункт с различными травмами.

На месте работает следственно-оперативная группа. Все детали и обстоятельства ДТП выясняются.

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