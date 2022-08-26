Сгорело 40 дач

24 августа в Житикаре на территории садового товарищества «Мичуринец» вспыхнул пожар.

В 14:27 о возгорании сообщили в противопожарную службу «101». Пожарные прибыли в 14:41. Сначала пламенем были охвачены 10 действующих домиков, далее уничтожены 30 бесхозных домиков.

Причина пожара выясняется.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.