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Сгорело 40 дач

24 августа в Житикаре на территории садового товарищества «Мичуринец» вспыхнул пожар.

В 14:27 о возгорании сообщили в противопожарную службу «101». Пожарные прибыли в 14:41. Сначала пламенем были охвачены 10 действующих домиков, далее уничтожены 30 бесхозных домиков.

Причина пожара выясняется.

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