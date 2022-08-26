Сгорело 40 дач

24 августа в Житикаре на территории садового товарищества «Мичуринец» вспыхнул пожар.
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В 14:27 о возгорании сообщили в противопожарную службу «101». Пожарные прибыли в 14:41. Сначала пламенем были охвачены 10 действующих домиков, далее уничтожены 30 бесхозных домиков.
Причина пожара выясняется.
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