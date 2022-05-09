Сгорело 6 домов — ДЧС Костанайской области

9 мая в 17:23 на окраине г.Костанай произошло загорание камыша вдоль реки Тобол с мгновенным переходом огня.

В результате порывистого ветра огонь перешел на близ расположенные жилые дома и надворные постройки частного сектора по ул. Набережная (98, 99),

По информации сгорели 6 домов, 5 хоз.построек,

1 автомобиль. Тушение пожара продолжается, сил и средств на месте пожара достаточно, тушение затрудняется из-за порывистого ветра и сильного задымления, а также смежно расположенных жилых домов и надворных построек друг к другу. Жертв и пострадавших нет, проведена эвакуация населения по ул. Набережная в количестве 20 чел ( из них 5 детей).

Задействовано сил и средств: ДЧС (10 ед. техники и 60 чел л/с), организован подвоз воды коммунальными службами г. Костанай (6 ед. техники и 6 чел.). ​Начальник ДЧС Костанайской области Каримов Биржан, как руководитель тушения пожара следит за обстановкой в созданном на месте оперативным штабом пожаротушения. Район оцеплен военнослужащими воинских частей 6697 национальной гвардии (3 ед. техники и 52 чел л/с). Дополнительная информация будет представлена после ликвидации пожара.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.