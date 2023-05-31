Сгорело всё. Пожар на улице Гашека прокомментировали в ДЧС

В Костанае по адресу Гашека, 13 в 01:39 на пункт связи «101» поступило сообщение о том, что произошел пожар.

По приезду пожарных подразделений в 01:49 открытым пламенем горел магазин «Двери на Гашека» — цех по изготовлению дверей и временные строения приспособленные под складирование, на общей площади 1000 м2. Пожарные эвакуировали газовый баллон.

«Из-за позднего обнаружения и сообщения о возгорании по прибытию пожарных подразделений основная часть имущества сгорела и спасти ничего не удалось. Огонь быстро распространился по всей территории. Основные усилия были направлены защиту смежно расположенных участков домов. Пожар был ликвидирован в 5:56. Никто из людей не пострадал и в медицинской помощи никто не нуждался», — сообщили в ДЧС.

Причина пожара устанавливается в пожарной исследовательской лаборатории.

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