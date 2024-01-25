Шанс на жизнь. В Костанайской области 54 пациента нуждаются в донорских органах

Сегодня в Костанайской области 54 пациента нуждаются в донорских органах. Три человека ждут сердце, ещё три — печень и 48 — почки. Как отмечает главный областной внештатный нефролог, ежегодно только один или два пациента получают возможность замены больного органа. И чаще всего свои почки больным людям отдают родственники.

Такие операции делают в Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте, Усть-Каменогорске и Таразе.

«В силу менталитета это раз, потом Костанай находится далеко, тут надо, в течение 3 — 6 часов добраться до центра, где этот орган ожидает, и этот человек должен всегда быть на связи и должен быть такой мобильный, чтобы в течение шести часов добрался до Астаны, а это не всегда возможно, с этим связно, что у нас в Костанайской области трупная трансплантация — это редко», — говорит главный внештатный нефролог Костанайской области Айсулу Исмухамбетова.

Трупное донорство, это когда органы умершего человека, с его согласия или родственника изымаются для пациентов — у нас не распространено. Большинство людей, отмечают врачи, а это чаще всего родственники, не готовы к этой процедуре. В Костанайской области на данный момент действует один донорский стационар, который функционирует на базе областной больницы. Его врачи отмечают, что, начиная с 2014 года смогли спасти, благодаря изъятию органов, жизни девяноста человек.

«После смерти мозга мы спрашиваем у родственников разрешение на посмертное изъятие органов. К сожалению, во многих случаях мы получаем отказ, наша областная больница с 2014 года является донорским стационаром, и с 2014 года у нас было 14 органных заборов», — объясняет региональный координатор по трансплантологии Марат Жанакаев.

«Если мы констатируем смерть мозга, это очень длительная работа. Смерть можно констатировать решением консилиума, куда входят невропатологи, хирурги, у которых должен быть стаж больше 5 лет, анестезиолог -реаниматолог», — говорит Марат Жанакаев.

При этом казахстанец может самостоятельно решить судьбу своих органов после смерти, написав согласие или отказ на сайте Электронного правительства. Но и здесь решающее слово останется за вашими близкими родственниками. Согласно закону о трансплантации органов, донорство не может быть реализовано, если один из членов семьи против. И здесь, не скрывают медики, и возникает сложность, так как большинство людей придерживаются консервативных взглядов

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