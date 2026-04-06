Шантаж за видео обернулся сроком: жителя Костанайской области осудили за вымогательство

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел дело в отношении жителя Карабалыкского района Костанайской области, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.194 УК РК).

По материалам суда, в феврале 2025 года мужчина стал свидетелем вывоза падежа и выбракованной птицы, принадлежащей одному из ТОО. Осознавая, что подобные действия нарушают санитарные нормы, он снял происходящее на мобильный телефон и опубликовал видео на своём YouTube-канале. После публикации уполномоченные органы провели проверки, по итогам которых предприятие привлекли к административной ответственности.

Позже представитель ТОО обратился к автору ролика с просьбой объяснить причины публикации и удалить запись. Однако, как установил суд, подсудимый заявил о наличии других аналогичных видеоматериалов и предложил «урегулировать вопрос» за вознаграждение — автомобиль марки Shacman либо денежные средства в размере 20 млн тенге.

После этого компания обратилась в правоохранительные органы. В рамках негласных следственных действий была организована передача денег: по указанию подозреваемого средства в размере 15 млн тенге были переброшены через забор его дома.

В суде прокурор просил назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона поддержала данную позицию. Подсудимый вину не признал, защита настаивала на оправдательном приговоре.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет с конфискацией имущества. В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл наличие у подсудимого малолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

С учётом всех обстоятельств дела суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

