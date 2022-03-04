Шапкенов рассказал, как будет развиваться пенсионная система Казахстана

На расширенном заседании коллегии Минтруда по итогам работы в 2021 году и планам на 2022 год глава ведомства Серик Шапкенов рассказал о том, как дальше будет развиваться пенсионная система Казахстана, сообщает zakon.kz.

В своем выступлении Серик Шапкенов отметил, что пенсионное обеспечение граждан требует принятия решительных мер, чтобы не допустить ухудшения положения будущих пенсионеров.

Министр напомнил, что на сегодняшний день в стране насчитывается 2,2 млн пенсионеров, средний размер пенсии из бюджета составляет 99 937 тенге (в том числе солидарная пенсия – 68 839 тенге, базовая – 31 098 тенге).

В 2021 году казахстанцы получили право на изъятие части своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение. На 18 февраля 2022 года всего одобрено более 1 млн заявлений на сумму порядка 2,79 трлн тенге.

В то же время, отметил министр, коэффициент замещения утраченного дохода пенсией ежегодно снижается с учетом перехода от солидарной к накопительной пенсии.

«Согласно актуарным расчетам ЕНПФ, в 2028 году пенсия будет замещать только порядка 47,4% от среднемесячной заработной платы. В 2040 году – уже 39,2%, а в 2060 году – всего 29,5%. Поэтому для обеспечения эффективности пенсионной системы в настоящее время проводится работа по внесению изменений и дополнений в действующую Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы», — сказал глава Минтруда Серик Шапкенов

Во-первых, в рамках совершенствования системы минимальных гарантий с 2028 года предусмотрен переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии. Сегодня прорабатывается конкретный механизм ее назначения.

Во-вторых, с 2023 года предусмотрено введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей.

Введение ОПВР уже предусмотрено действующей концепцией. В результате, по словам Шапкенова, будет обеспечено сохранение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже стандарта, рекомендуемого Международной организацией труда (замещение пенсией не менее 40% от утраченного дохода).

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