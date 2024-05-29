Шашлык на природе обошелся отдыхающим почти в полтора миллиона тенге

«28 мая при патрулировании сотрудниками УЧС Бостандыкского района совместно с сотрудниками Иле-Алатауского национального природного парка, природоохранной полиции выявлен факт розжига огня на территории национального природного парка. 30-летний мужчина с компанией разжег костер для приготовления шашлыка в неотведенном для этого месте», — рассказали в ДЧС города.

В ведомстве напомнили, что нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил на особо охраняемых природных территориях (статья 367 КоАП РК) влекут штраф на физических лиц в размере 100 МРП или 369 200 тенге, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 250 МРП или 923 тысячи тенге.