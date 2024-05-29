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Шашлык на природе обошелся отдыхающим почти в полтора миллиона тенге

Фотография для новости Шашлык на природе обошелся отдыхающим в 1,4 миллиона в РК

Фото alau.kz

Алматинским туристам шашлык на природе обошелся в 1,4 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz.

В Алматы были проведены рейды. Проверки проводили совместно сотрудники ДЧС Алматы с работниками Иле-Алатауского ГНПП. В ходе рейдов выявлены десятки отдыхающих, которые грубо нарушили правила пожарной безопасности. За разведение костров в Иле-Алатауском национальном природном парке четверо нарушителей были оштрафованы на 1,4 миллиона тенге.

«28 мая при патрулировании сотрудниками УЧС Бостандыкского района совместно с сотрудниками Иле-Алатауского национального природного парка, природоохранной полиции выявлен факт розжига огня на территории национального природного парка. 30-летний мужчина с компанией разжег костер для приготовления шашлыка в неотведенном для этого месте», — рассказали в ДЧС города.

В ведомстве напомнили, что нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил на особо охраняемых природных территориях (статья 367 КоАП РК) влекут штраф на физических лиц в размере 100 МРП или 369 200 тенге, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 250 МРП или 923 тысячи тенге.

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