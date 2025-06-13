Нередко в городе выявляются такие нарушения как самовольный захват земельных участков. Такие факты имеются даже в центральной части в городе. Об этом на совещании особо остановился аким областного центра Марат Жундубаев.

«В центре города, прямо в самом сердце города туалет, который в свое время был приватизирован, скорей всего, потом менялись собственники, я не знаю, кто там сейчас собственник, но вот это разве соответствует дизайн-коду или вообще центру города? В свое время землю давали. Занимает он сотку, если не ошибаюсь. Дали землю. Он эту землю использует под коммерческую деятельность. Разве нет здесь нарушения? Начинают говорит «Это же мне под благоустройство дали». То есть, значит возле туалета можно шашлыки кушать. Я не знаю, как там люди сидят. Тир построен непонятный, 3D или 10D кинотеатр. Грушу поставили. Из профиля там подсобку сделали, там дрова хранятся. Это все происходит в центре города. И мы все это беззубо наблюдаем. Третий год мы ему уже говорим. Надо принимать решение. Даже санитарные нормы 100% нарушены. Завтра он будет вопить, что аким нарушает права предпринимателей. Я там прохожу там ужас дикий. В центре города. Однозначно надо его убрать. Дальше поставьте вопрос — этот туалет изъять можно или нет? Государственные нужды. Сделать его бесплатным. Сделать его нормальным, коммунальным тогда», — заключил аким Костаная.

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