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Схема старая — жертвы новые. МВД предупреждает о мошенниках в социальных сетях

— Сегодня, 10:19
Изображение для новости: Схема старая — жертвы новые. МВД предупреждает о мошенниках в социальных сетях

Фото polisia.kz

Любовь онлайн. Старая схема. Новые жертвы. МВД предупреждает о мошенниках в социальных сетях, передает Polisia.kz.

Некоторые пользователи сети становятся жертвами злоумышленников, которые маскируются под иностранцев, ищущих любовь. В итоге — разбитое сердце и пустой кошелек. Знакомство, романтические признания, разговоры о встрече и даже о свадьбе, а потом начинаются проблемы.

Мошенники сообщают о якобы возникших трудностях. Все сводится к одному — просьбе перевести деньги. Так, одна из жительниц Астаны лишилась более 9 миллионов тенге, поверив человеку, с которым переписывалась. Интернет-романы могут выглядеть красиво, но за красивыми словами нередко скрывается обман.

Признаки, на которые стоит обратить внимание:

  • слишком быстрые признания в любви;
  • отказ от видеосвязи и личной встречи;
  • давление на жалость, рассказы о трудной жизненной ситуации;
  • просьбы о переводе денег, отправке документов или ценных вещей.

    МВД рекомендует гражданам не доверять малознакомым людям, не переводить деньги на сомнительные счета, проверять информацию. — В случае подозрений сразу же обращайтесь по номеру 102, — отметили в ведомстве.



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