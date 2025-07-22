Любовь онлайн. Старая схема. Новые жертвы. МВД предупреждает о мошенниках в социальных сетях, передает Polisia.kz.

Некоторые пользователи сети становятся жертвами злоумышленников, которые маскируются под иностранцев, ищущих любовь. В итоге — разбитое сердце и пустой кошелек. Знакомство, романтические признания, разговоры о встрече и даже о свадьбе, а потом начинаются проблемы.

Мошенники сообщают о якобы возникших трудностях. Все сводится к одному — просьбе перевести деньги. Так, одна из жительниц Астаны лишилась более 9 миллионов тенге, поверив человеку, с которым переписывалась. Интернет-романы могут выглядеть красиво, но за красивыми словами нередко скрывается обман.

Признаки, на которые стоит обратить внимание:

слишком быстрые признания в любви;

отказ от видеосвязи и личной встречи;

давление на жалость, рассказы о трудной жизненной ситуации;

просьбы о переводе денег, отправке документов или ценных вещей. МВД рекомендует гражданам не доверять малознакомым людям, не переводить деньги на сомнительные счета, проверять информацию. — В случае подозрений сразу же обращайтесь по номеру 102, — отметили в ведомстве.

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