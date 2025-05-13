Комитет по охране прав детей сообщает, что участились случаи мошенничества, когда у детей пытаются обманным путем вызнать данные банковских карт родителей, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Instagram-аккаунте Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК: ведомство призывает быть особенно внимательными к онлайн-активности детей.
«В последнее время участились случаи мошенничества, нацеленного именно на подростков. Мошенники используют такие каналы, как онлайн-игры и мессенджеры (в том числе Telegram), чтобы обманным путем получить доступ к банковским картам родителей или вовлечь несовершеннолетних в незаконную финансовую деятельность», — сообщается в публикации.
Под предлогом выигрыша в играх или «легкого заработка» детей убеждают:
- предоставить фото банковских карт с CVV-кодами;
- передать свои карты «в аренду»;
- собрать карты друзей и одноклассников.
Эти действия могут повлечь за собой серьезные юридические последствия, а также нанести вред психике и доверию ребенка к миру, отмечает Комитет и рекомендует, что можно сделать уже сейчас.
- Поговорите с ребенком о том, что такое мошенничество и почему нельзя никому передавать данные банковских карт.
- Установите родительский контроль и ограничьте доступ к подозрительным каналам.
- Будьте в курсе, с кем и о чем общается ваш ребенок в интернете.
Комитет продолжает работу по усилению мер безопасности и профилактике подобных случаев. Однако главная защита — это доверительный диалог в семье, отмечается в публикации.
Автор: Юлия Павлова
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